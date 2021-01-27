Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil kararı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından bonservissiz olarak renklerine bağladığı ve sezon başı 3 milyon Euro ödeyeceği dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil bugün basın önünde 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 15.00'teki imza törenine büyük ilgi var. Pandemiye rağmen dün öğle saatlerinde 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı bildirildi. Ayrıca 10 yabancı televizyon, gazete ve ajansın da imzayı yerinde izleyeceği belirtildi.

Tören; İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlanacak. Bu arada Fenerium, Mesut Özil'e özel hazırlanan yeni ürünlerini dün itibariyle satışa çıkardı.

GALATASARAY DERBİSİNDE İLK 11'DE

Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı. Yıldız futbolcu, teknik heyetin uygun görmesi halinde Süper Lig'de bu hafta sonu Çaykur Rizespor'a karşı forma giyebilecek. Özil, Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkacak. (Sabah)