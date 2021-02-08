Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun hayal kırıklığı; Mert Hakan Yandaş

Spor Arena | Galatasaray karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de Pelkas ve Gustavo'nun sakatlıkları takımı ciddi yönde etkilerken teknik direktör Erol Bulut, orta sahada Ozan-Sosa ve Mert Hakan üçlüsüne yer verdi.

Sarı lacivertliler, kazanılan Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında olduğu gibi taraftarı mutlu eden bir futbol ortaya koyamadı. Galatasaray karşısında özellikle gole kadar oyunu geride kabul eden ve kontra hücumlarla gol arayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da yeterli katkıyı sağlayamadı. Hücum aksiyonlarındaki ağır görüntüsüyle dikkat çeken Mert Hakan 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, %92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

İkinci yarıda oyuna dahil olan ve aynı bölgede görev alan Mesut Özil ise Mert Hakan'ın yerine girdikten sonra uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, %95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta açtı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

HIRS, İSTEK VAR AMA...

Henüz hazır olmayan Mesut Özil'in performansı önümüzdeki haftalar için taraftara umut aşılarken Mert Hakan'ın yetersiz performansı kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transferi için önemli çaba harcadığı Mert Hakan Yandaş'ın şu ana kadar olan performansından memnun olduğunu söylemek çok zor.

FORMASINI HATIRA OLARAK ALMIŞTI

Geçen sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-lacivertli takıma transferinde büyük rol oynayan Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak almıştı.





FENERBAHÇE VE GALATARAY'I BİRBİRİNE DÜŞÜREN TRANSFER SÜRECİ

Yaz transfer dönemine damga vuran Mert Hakan Yandaş için Galatasaray kanadı belirlenen tarihte imza parasını ödemeyince iş çıkmaza girmişti. İlk pürüz 4 milyon liranın vergisi konusunda çıktı. Mert'in menajeri 1 milyon 400 bin liralık verginin de Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. Abdürrahim Albayrak'ı arayan Mert Hakan'ın menajeri "Vergiyi biz ödersek imza parası 2 milyon 600 bine iner. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Ancak Galatasaray sessiz kaldı. Daha sonra oyuncuyu çok isteyen Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'la presipte anlaştı ve transfer süreci başlatıldı.



Galatasaray Kulübü, Aralık 2019’da ön protokol imzalamasına karşın Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş’a tazminat davası açmıştı.

Bu sezon 23 maçta görev alan ve bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş'ın üç golü bulunuyor.

MERT HAKAN'IN SİVASSPOR MACERASINI İZLİYORUZ;