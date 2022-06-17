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Fenerbahçe'de Bruma ilk kez takımla çalıştı

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Bruma
Fenerbahçede Bruma ilk kez takımla çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti.

Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı.

2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.

BRUMA İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven takımından 1 seneliğine kiraladığını açıkladığı Bruma, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.


 
Sarı-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını 18 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Bruma

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