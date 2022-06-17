Fenerbahçe'de Bruma ilk kez takımla çalıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti.
Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı.
2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.
BRUMA İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven takımından 1 seneliğine kiraladığını açıkladığı Bruma, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.
Sarı-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını 18 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.