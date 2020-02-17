Fenerbahçe'de ayrılık! Scottie Wilbekin gerilimi Selim Ayan'ı işinden etti

Süleyman ARAT / Spor Arena Özel



Maccabi Tel Aviv maçının bitiminden sonra Scottie Wilbekin’in hareketine sinirlenen Fenerbahçe taraftarını sakinleştirmek isterken taraftarın hışmına uğrayan Erkek Basketbol Takımı’nın İdari İşler Sorumlusu Selim Ayan işinden oldu.



Maç sonrası çıkan tartışmada Selim Ayan’ı başkan Ali Koç’a şikayet eden taraftarlar Selim Ayan’ın kendilerine sert şekilde el kol hareketleriyle ikazda bulunmasından dert yanınca, bu şikayeti haklıbulundu ve uzun süredin Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda İdari İşler Sorumlusu olarak görev yapan Selim Ayan’ın görevine son verildi.



Geçtiğimiz hafta oynanan maçın on çeyreğinde Fenerbahçe’yi yenmeyi başaran Maccabi Tel Aviv’in maç sonu sevinçleri sırasında Türk mili takımında da forma giyen Scottie Wilbekin ‘in hareketleri tepki çekmiş bunun üzerine Fenerbahçe taraftarı basketolcuyu önce ıslıklamış ardından kızgınlığını die getirmiştı. Tam bu gerilim sırasında olay yerine koşarak müdahale eden İdari İşler Sorumlusu Selim Ayan’da bu tepkiden nasibini almış, konuk basketbol takimi soyunma odasına gidince taraftar Selim Ayan’a kızmıştı. Taraftarın sitemini dinlemek üzere saha içinden tribünün önüne kadar giden Başkan Ali Koç’a durum aktarılmış Scottie Wilbekin ve kendilerine sert çıkan Selim Ayan şikayet edilmişti. Tüm bunların ardından dün Fenerbahçe Yönetimi İdari İşmer Sorumlusu Selim Ayan’ın görevine son verdi.





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