Fenerbahçe'de Attila Szalai: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

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Sahadan berabere ayrıldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydeden Attila Szalai, "Maalesef bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hedefimiz 3 puandı. Sahada her şeyi yaptık ama hayal kırıklığı yaşıyoruz. İleriyi düşünmeliyiz. Bizler iyi bir takımız. İyi oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Miguel Crespo ise "Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk, öne de geçtik ama olmadı. Sahada kazanmak adına her şeyi denedik ama sonuca ulaşamadık. Bütün oyuncular oynamak ister. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Diğer takım arkadaşlarım da bunu yapıyor. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Önümüze bakacağız." dedi.