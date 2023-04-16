Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak!

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Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır belindeki sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. İrfan Can Eğribayat, Altay'ın yokluğunda kaleyi korudu.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sezon başından bu yana belindeki ağrılarla oynayan Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerekiyor. Son dönemde ağrıların artması, milli kalecinin oynamasına da engel olmaya başladı. Operasyonun hemen mi yoksa sezon sonunda mı olacağı hafta başında netleşecek.