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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak!

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Altay Bayındır Ameliyat
Fenerbahçede Altay Bayındır ameliyat olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 15:30

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın belinden ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Ameliyatın hemen mi yoksa sezon sonunda mı yapılacağına karar verilecek.

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Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır belindeki sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. İrfan Can Eğribayat, Altay'ın yokluğunda kaleyi korudu.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sezon başından bu yana belindeki ağrılarla oynayan Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerekiyor. Son dönemde ağrıların artması, milli kalecinin oynamasına da engel olmaya başladı. Operasyonun hemen mi yoksa sezon sonunda mı olacağı hafta başında netleşecek.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Altay Bayındır Ameliyat

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