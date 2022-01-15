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Fenerbahçe'de 4 isim son anda kadrodan çıkarıldı! Antalyaspor'un iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Antalyaspor Fenerbahçe
Fenerbahçede 4 isim son anda kadrodan çıkarıldı Antalyasporun iddaa oranı...

İsmail Kartal ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, Nuri Şahin kontrolündeki Antalyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

ANTALYASPOR

Sezonun ilk yarısını Galatasaray yenilgisiyle kapatan, Katar'daki Süper Kupa'da kupayı Beşiktaş'a kaptıran, ikinci yarının ilk maçında da Göztepe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Antalyaspor çok formsuz!

Akdeniz temsilcisinde Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk ve Harun Alpsoy sakatlıklarından dolayı sahada olamayacak.

Amilton'la yollar ayrıldı, Admir Mehmedi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Mehmedi maç kadrosunda yer almayacak.

Teknik Sorumlu Nuri Şahin, İzmir deplasmanında 4'lü savunmaya dönüp istediğini alamadı. Yeniden 3'lü ile sahaya çıkacaktır. "Veysel, Naldo, Kudryashov" değişmez.

Kanatlarda Bünyamin Balcı ve Güray Vural izleriz. Orta sahanın vazgeçilmezi bir kez daha Fredy olur; sakatlığını atlatan Doğukan Sinik ilk 11'deki yerini almaya devam edecektir.

FENERBAHÇE

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Fenerbahçe cephesinde ise hem TD değişikliği yaşandı hem de kafile Antalya'ya hareket etmeden 4 isim son anda kadrodan çıkarıldı!

İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşıldı; Miguel Crespo sakatlığı, Enner Valencia ile Filip Novak hastalığı, Attila Szalai ise besin zehirlenmesi nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

Altay Bayındır, Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş zaten hazır değildi; sarı-lacivertli ekipte eksik sayısı 7 oldu...

Kartal'ın sol bekte Muhammed Gümüşkaya ya da Ferdi Kadıoğlu tercihini yapması bekleniyor. Stoperde "Tisserand & Kim" olacak.

Hücum merkezinde Mesut Özil'i göreceğiz, en ileride Serdar Dursun forma giyecek.

Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci gibi isimlerin hangi bölgelerde değerlendirileceğini maç saati öğreneceğiz.

Fenerbahçede 4 isim son anda kadrodan çıkarıldı Antalyasporun iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor iç sahada oynadığı son 4 lig maçını kaybetmedi! (3 galibiyet - 1 beraberlik)

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Antalyaspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,82 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,92'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,69 iken Misli.com'da 1,78!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%34'lük kesim İsmail Kartal ile yeni bir döneme giren sarı-lacivertli ekipten Antalya deplasmanında 3 puan bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçede 4 isim son anda kadrodan çıkarıldı Antalyasporun iddaa oranı...

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#Misli.Com#İddaa#Antalyaspor Fenerbahçe

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