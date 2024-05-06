Fenerbahçe'de 3. Türk kim olacak? Konyaspor'da eksik var mı? Hakem istatistikleri, iddaa oranları...

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KONYASPOR

Son 4 lig maçında 3 yenilgi alan ve düşme hattının 1 puan (1 basamak) üzerinde yer alan Konyaspor'da Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı; son 4 haftada takımın başında Sportif Direktör Ali Çamdalı olacak.

Uzun süredir sakat olan Yasir Subaşı, bu haftayı da kaçıracak.

Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Marlos Moreno maç saati netleşecek.

Valon Ethemi (sarı kart) ve Bouly Junior Sambou (sarı kart) cezalı.

Ali Çamdalı'nın teknik direktörlük tecrübesi yok, hangi sistemle ve oyuncularla oynayacağı belirsiz.

Sol bekte Guilherme, orta alanda Steven Nzonzi ve Soner Dikmen, forvet arkasında Alexandru Cicaldau, kanatta Alassane Ndao ve hücumda Sokol Cikalleshi tecrübeleriyle ilk 11'deki yerlerini koruyacaktır.

FENERBAHÇE

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Sivasspor deplasmanında 2-2 berabere kalıp Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takımın aynı Sivasspor'u iç sahada 6-1 yenmesiyle Konyaspor maçına 7 puan geride çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakat.

Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz teknik ekibin kararıyla deplasman kafilesine dahil edilmedi.

"8+3 kuralı" nedeniyle Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yanında, ilk 11'deki 3. Türk kim olacak merak konusu...

Kulübe yakın kaynaklar orta alanda Sebastian Szymanski yerine Mert Hakan Yandaş'ın olacağını söylüyor.

Bir diğer alternatif de Rodrigo Becao yerine stoperde Çağlar Söyüncü'nün oynaması... Kararı maç saati öğreneceğiz.

Sağ bekte Bright Osayi-Samuel, orta alanda Fred, sol açıkta Dusan Tadic forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 4 lig maçının 3'ünü kazandı!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 6 maçı hem "KG VAR" oldu, hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Maçın hakemi Bahattin Şimşek, bu sezon 18 Süper Lig karşılaşmasında düdük çaldı. (48 sarı kart - 2 kırmızı kart - 8 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%50'lik kesim mutlak kazanmak zorunda olan sarı-lacivertli ekipten Konya'da galibiyet bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Spor Arena YouTube'a konuk olmuştu...