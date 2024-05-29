×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar arasında olay çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Futbol
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar arasında olay çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 22:17

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı seçim etkinliğine gelen kongre üyeleriyle Galatasaray Derneği'nde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlar arasından kavga çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kalamış'taki seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı 'Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne geldi.

Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde atılan meşaleler sebebiyle yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olaylara müdahale etmek için bölgeye emniyet güçleri geldi.

Öte yandan sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Galatasaray Derneği'nin logosunun söküldüğü ve Kalamış'taki seçim etkinliğine getirildiği görüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar arasında olay çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Futbol

BAKMADAN GEÇME!