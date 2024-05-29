Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar arasında olay çıktı!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kalamış'taki seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı.
Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı 'Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne geldi.
Kalamış Galatasaray Tesisleri'nde atılan meşaleler sebebiyle yangın çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olaylara müdahale etmek için bölgeye emniyet güçleri geldi.
Öte yandan sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Galatasaray Derneği'nin logosunun söküldüğü ve Kalamış'taki seçim etkinliğine getirildiği görüldü.