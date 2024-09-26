Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçına Dominik Livakovic damgası! Mourinho, Kadıköy'de rekor kırdı!

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı ağırladı. Temsilcimizin 2-1 kazandığı mücadelede Mourinho rekor kırarken Livakovic'in performansı ön plana çıktı.

MOURINHO ROTASYON YAPTI

Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defansta Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao; orta sahada da İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat görev aldı. Mourinho, hücum hattında ise Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

İRFAN CAN GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu. İrfan Can, ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta süre aldı.

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CENGİZ VE AMRABAT 11'DE

Bu sezon ligde sadece 2 müsabakada sonradan dahil olan Cengiz Ünder de ilk kez bir maça 11'de başladı. Yeni transferlerden Sofyan Amrabat, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray'a karşı müsabakaların ikinci yarılarında oyuna girerken, ilk kez sarı-lacivertli forma altında 11'de başladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin ilk golünü 26. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Becao'nun kafa pasıyla Çağlar topu filelere gönderdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak takıma dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde de bonservisi ile Fenerbahçe'ye imza atarken, takımın değişmez isimlerinden oldu.

Çağlar, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta forma giydi.

MOURINHO REKOR KIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte Avrupa'da rekor kırdı. Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Portekizli teknik adam; Benfica, Porto, Chelsea,, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe ile grup aşamalarında yer aldı.

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LIVAKOVIC DAMGA VURDU

Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya damfa vuran isim ise Livakovic oldu. Hırvat kaleci, mücadelede 7 kurtarışa imza attı.

Skor 0-0 iken kalesini koruyarak takımına avantaj sağlayan Livakovic, 90+2. dakikada da penaltıda gole izin vermedi.

TARAFTARDAN TEZAHÜRAT

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Kadıköy'deki tribünler, Livakovic lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.