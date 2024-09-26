Fenerbahçe 2-1 Union SG (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz 2-1 kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Burgess kendi kalesine attı. Union SG'nin golünü 90+3'te Sykes attı.
Konuk ekipte Mac Allister 73. dakikada, Fenerbahçe'de ise Osayi-Samuel 90'da kırmızı kart gördü.
Union SG'de Ivanovic'in 90+1'de kullandığı penaltıda Livakovic gole izin vermedi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Union SG ise turnuvayı puansız açtı.
FENERBAHÇE 2-1 UNION SG
GOL: 26' Çağlar, 82' Burgess (k.k.), 90+3' Sykes
KIRMIZI KART: 73' Mac Allister, 90' Osayi-Samuel
İlk yarı sonucu: 1-0
90. dakikada ceza alanında rakibine faul yapan Osayi-Samuel ikinci sarıdan kırmızı gördü. Penaltıda Ivanovic'in vuruşunu Livakovic kurtardı. Kornerin devamında çekilen şutta direkten dönen yopu Sykes ağlara gönderdi.
Maç 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
Organize gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel sağ çaprazdan sert vurdu, kaleciden dönen top Burgess'e çarpıp ağlara gitti.
Ceza alanına girerken En Nesyri'yi düşüren Mac Allister kırmızı kart gördü. Tehlikeli noktadan kazanılan frikikte Cengiz'in vuruşu yandan dışarı gitti.
Szymanski'nin pasında ceza alanına giren En Nesyri'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
Fenerbahçe, öne geçtikten sonra daha rahat oynamaya başladı. İrfan Can ve En Nesyri ile gole yaklaşıyoruz.
Temsilcimiz, 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile öne geçti. Soldan yapılan ortada Becao arka direkte indirdi, Çağlar kale önünde golü attı.
Union SG sol kanattan tehlikeli geliyor. Livakovic, art arda iki benzer pozisyonda sol çaprazdan vuruşları kurtardı.
2. dakikada kalemizde büyük bir gol pozisyonu yaşandı. Rodriguez kale sahasında topu kaleye yollamak isterken Becao araya girdi.
Başarılar Fenerbahçe!
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri
Union SG: Moris, Machida, Mac Allister, Burgess, Castro-Montes, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Niang, Ivanovic, Rodriguez
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri
Union SG: Moris, Machida, Mac Allister, Burgess, Castro-Montes, Rasmussen, Sadiki, Vanhoutte, Niang, Ivanovic, Rodriguez
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Franjo Ivanovic pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Noah Sadiki topu kale önüne çevirdi. Burada kaleci Dominik Livakovic’i geçen meşin yuvarlağa Jayden Oosterwolde, Mathias Rasmussen’e gelmeden önce müdahale ederken, Rodrigo Becao da topu uzaklaştırdı.
15. dakikada Rodrigo Becao’nun hatasında topu kapan Niang meşin yuvarlağı Sadiki’ye aktardı. Sadiki’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada kaleci Anthony Moris’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Franjo Ivanovic’in topla ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
26. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol taraftan ortasında arka direkte bulunan Rodrigo Becao kafa vuruşuyla topu kale önüne indirdi. Çağlar Söyüncü’nün buradan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sebastian Szymanski’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri’nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
61. dakikada sağ taraftan Kevin Mac Allister’in kullandığı uzun taç atışında ön direkte defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Noah Sadiki’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dominik Livakovic’te kaldı.
71. dakikada Dusan Tadic’in sol kanattan ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Anthony Moris’te kaldı.
73. dakikada Fred’in ara pasında defansın arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, ceza yayının sol tarafında Kevin Mac Allister’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Benoit Bastien, bu hareketinden dolayı Mac Allister’e direkt kırmızı gösterdi.
82. dakikada Edin Dzeko’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dusan Tadic topu önüne hareketlenen Bright Osayi-Samuel'e aktardı. Osayi-Samuel’in sağ çaprazdan vuruşunda ise kaleci Anthony Moris’ten seken meşin yuvarlak kale önünde Christian Burgess’e çarptı ve ağlara gitti. 2-0
90. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ousseynou Niang, Bright Osayi-Samuel'in müdahalesiyle yer kaldı. Maçın hakemi Benoit Bastien bu pozisyonda penaltı kararı verirken, Osayi-Samuel'e de ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Franjo Ivanovic'in vuruşunda kaleci Dominik Livakovic sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
90+3. dakikada Franjo Ivanovic'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda direkten dönen topu kale önünde bulunan Ross Sykes tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1