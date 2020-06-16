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Haber Giriş: 16.06.2020 - 21:59,Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Trabzonspor taraftarları Sörloth ve Dirar arasındaki yaşanan pozisyonda penaltı bekledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken karşılaşmanın 39. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sörloth ile Dirar arasındaki ikili mücadelede Norveçli forvet kendisini yerde buldu ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır ise devam kararı verdi ve oyuna devam edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Trabzonsporlu futbolcular pozisyona itiraz ederken sosyal medyada da Trabzonspor taraftarları pozisyonun penaltı olduğunu belirtip hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

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