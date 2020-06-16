Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken karşılaşmanın 39. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sörloth ile Dirar arasındaki ikili mücadelede Norveçli forvet kendisini yerde buldu ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır ise devam kararı verdi ve oyuna devam edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Trabzonsporlu futbolcular pozisyona itiraz ederken sosyal medyada da Trabzonspor taraftarları pozisyonun penaltı olduğunu belirtip hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.