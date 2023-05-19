Fenerbahçe - Trabzonspor maçına damga vuran anlar! Arda Güler ve Jorge Jesus... "Hoş değildi, pozisyonu bir kez daha izleyip..."

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 11. dakikada Batshuayi ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girildi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye Peres çıktı ve attığı şık golle farkı 2'ye yükseldi. Mücadelenin 71. dakikasında ise Valencia durumu 3-0'a getirdi. Son sözü söyleyen isim ise Trabzonspor'dan Trezeguet oldu. Mısırlı oyuncu, penaltıdan kaydettiği golle skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 71 puanla lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

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PEREIRA'DAN SONRA JESUS BAŞARDI

Bu sezon Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini alan Jorge Jesus, Vitor Pereira'dan (Kasım 2015) bu yana Fenerbahçe'nin başında Trabzonspor'u iç sahada mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Öte yandan Trabzonspor'u konuk ettiği son 26 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 12B), rakibine lig tarihinde bir deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşatıyor.

1982'DEN SONRA İLK KEZ

Trabzonspor, Kasım 1982’den (Bahaddin Güneş) bu yana Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanındaki ilk penaltı golünü Trezeguet’nin ayağından buldu.

VALENCIA, ALEX'İ YAKALADI

Bu sezon Süper Lig'de 28 gole ulaşan Enner Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu (Alex de Souza; 2010/11).

7 SENE SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a atan Luan Peres, aynı zamanda Şubat 2016'dan (Portuguesa vs Bragantino) bu yana ilk kez bir karşılaşmada fileleri havalandırdı.

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JORGE JESUS İLE ARDA GÜLER ARASINDA GERGİNLİK

Mücadeleye ise ikinci yarıda Arda Güler ile Jorge Jesus arasındaki diyalog damga vurdu. Portekizli teknik adam, 59. dakikadaki bir pozisyonda Arda Güler'e kızınca, genç oyuncu tepki göstererek Jesus'a sakin olması gerektiğini söyledi.

JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili maç sonu konuşan Jorge Jesus, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi" dedi.

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FIRAT AYDINUS: ARDA GÜLER'E O POZİSYONU İZLEYİP ÖZELEŞTİRİ YAPMASINI TAVSİYE EDİYORUM

Fenerbahçe özellikle üçüncü bölgede alan daraltarak baskıyla başladı maça.

İlk 10 dakika Trabzonspor’u çıkarmadı. Bu süreçte pamuklara sarılması gereken Arda Güler gibi bir yetenek devreye girince Batshuai’nin golü geldi. Arda’nın enfes çalımı ve pası, golü güzelleştiren en önemli etkendi. Golden sonra Trabzonspor biraz oyunu ileri itme çabasında gözüktü. Özellikle 30. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Bu zaman diliminde kısmen de olsa karşılıklı pozisyonlara giren, ceza sahası içerisinde topla buluşan iki takım görünür gibi oldu. İki takım da açık oynadı. Rahat oynadı. Belki aman aman gol pozisyonu ve gol görmesek de futbolcuların top oynama isteği, topun daha fazla oyunda kalmasını sağlayan bir ilk yarı izlettirdi bize.

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VISCA VE ÖMÜR YOK GİBİYDİ

Golden sonra Fenerbahçe’nin Valencia ve Batshuai ile, Trabzonspor’un da Larsen ve Hamsik ile yakaladığı pozisyonlar vardı. İlk yarı Fenerbahçe adına etkisiz olan Rossi idi. Trabzon adına da Visca ve Abdülkadir Ömür yok gibiydi. Beşli savunma ve Siopis-Doğucan’la iki önlibero oyununun Trabzon için uygun olmadığı gole kadar belli oldu.

UĞURCAN TEK BAŞINA DUVAR ÖRDÜ

İkinci yarıya iki takım da aynı oyun anlayışıyla çıktı. 56. dakikadan sonra Fenerbahçe’nin üst üste dört korner kullandığı sekansta Uğurcan tek başına kaleye duvar ördü. Akabinde Zajc’ın büyük pay sahibi olduğu Peres’in golü adeta ‘geliyorum’ dedi. 62. dakikada Bjelica yanlış taktik ve oyun anlayışını fark etmiş olacak ki bir dört değişiklik birden yaptı. Fakat bunun da bir faydası olmadı. 71. dakikada Valencia klas bir gol attı.

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MAÇIN EN İYİLERİ ARDA VE ZAJC'TI

Bu dakikadan sonra Trabzonlulara ‘keşke Trezeguet oyunun başından beri sahada olsaydı’ dedirten bir zaman dilimi vardı ki, bir de buna kaleci İrfan Can’ın hataları ve hatalarını telafi eden kurtarışları eklenince bordo mavililer gole yaklaştı. Nitekim beklenen gol de Trezeguet’nin penaltı vuruşuyla geldi. Rahat ve stresten uzak Fenerbahçe 3 puan alarak matematiksel olarak ümitlerin solmasına izin vermedi. Maçın en iyileri Zajc ve Arda Güler idi.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

NOT: Geleceğin yıldız adayı ve taraflı tarafsız herkesin sevgilisi olan ARDA GÜLER’in 59. dakikada topun taca gittiği bir pozisyonda kendisini uyaran hocası Jorge Jesus’a karşı vücut dili ve söylemi hoş bir davranış değildi. Bu reaksiyonunu izleyip özeleştiri yapmasını tavsiye ediyorum.

UĞUR MELEKE: KADIKÖY'DE SAHA LABORATUVAR GİBİYDİ

Ancak bu tarz dip yapılan sezonların ve ilkbaharda hoca değiştirmenin ufak da olsa bir avantajı olabiliyor: Göreve yeni gelen teknik adamın üzerinde netice baskısı olmuyor. O da haliyle sezonun kalan maçlarında tüm denemeleri yapıyor ve müsabakaları 2023-24 sezonunun hazırlık evresi gibi kullanıyor. Bjelica’nın şu anda Trabzonspor maçlarına bakış açısı bence bu.

ÜLKER STADI'NDA DENEYSEL BİR TRABZONSPOR VARDI

Dün de Kadıköy’de sahada deyim yerindeyse “deneysel bir Trabzonspor” vardı. Bjelica, Ülker Stadı’na adeta bir laboratuvar kurdu. Yastığa başını koyup hayal ettiği karışımları denedi Kadıköy’de. Hırvat Hoca Ankaragücü maçındaki üçlü stoper grubunu bozmadı, Eren yine sol stoperdi. Ancak kanat bek pozisyonlarında sağda Visca, solda Larsen’i izledik. Yani beşli savunmanın üçünün orijinal rollerinde olmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla.

Bjelica herhalde Visca’yı, Conte’nin Chelsea’de Moses’ı kullandığı gibi kullanmak istiyor. Ancak Süper Lig’in son 10 yılına damga vurmuş, ülkedeki en yetenekli oyunculardan biri Visca’dan sağ kanat bekte pek verim alınamadı doğrusu. Fenerbahçe’nin ikinci ve üçüncü golü Trabzon’un sarsak sağ tarafından geldi. Bjelica üçüncü golden sonra oraya müdahale yaptı ama çok geç kalmıştı elbette.

JORGE JESUS BU KEZ 4-4-2'Yİ TERCİH ETTİ

Fenerbahçe açısından dünün sanırım en önemli konusu formasyondu. Jorge Jesus bu sezon ligde-Avrupa’da tüm kritik maçlara ısrarla 3-4-3 dizilişiyle çıkmış, özellikle Süper Lig’de derbilerde kötü sonuçlar almıştı. Portekizli teknik adam dün klasik 4-4-2’yi tercih etti, kanatlarda kullandığı dört oyuncudan da iyi verim aldığı söylenebilir. Ferdi asist yaptı, Peres gol attı, Arda da her hücumun içinde vardı yine. Giresun maçında İsmail-Mert ikilisinin oyuna katkısı kısıtlı kalmıştı, dün 11’de başlayan Zajc da asist yaptı derbide. Bence Galatasaray artık şampiyonluk kupasının kulpundan sıkıca tuttu, ancak Fenerbahçe ikinci basamak güvenliği için kritik bir galibiyet aldı dün.