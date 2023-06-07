Fenerbahçe tesislerinde Alex de Souza sürprizi! Arda Güler'in hayali gerçek oldu...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı lacivertli kulübü ziyaret etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile oynanacak müsabaka öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek takımla buluşan Alex de Souza, sarı lacivertli futbolculara moral vererek desteğini iletti.

İstanbul'a oğlu Felipe ile gelen Alex de Souza, bugünkü söz konusu tesis ziyareti kapsamında kendisini idol olarak kabul eden Arda Güler ile de buluştu ve genç futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALEX DE SOUZA'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler hakkında konuşan Alex de Souza, “Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. (Gol sevinçleri bile aynı) Aynı şekilde devam etsin.” dedi.

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ARDA GÜLER: ÇOK HEYECANLIYIM

Alex de Souza ile buluşmasını değerlendiren Arda Güler de, "Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. (Alex gibi futbolcu olmak hayalin var mı?) Tabii ki. Her zaman. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler.” ifadelerini kullandı.

İmzalı çubuklu formayı giyen Alex’in oğlu Felipe ise, “Çok hoşuma gitti. Yakıştı. Ben buradan ayrılırken bebektim. Buraya gelmek ve tekrardan hatırlamak istedim. Videoları izleyerek, hatırlıyorum o günleri…Ben de (Yeni Alex) olmak istiyorum ama hala vakit var.” şeklinde konuştu.

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ENNER VALENCIA'YI TEBRİK ETTİ

Alex de Souza, attığı 29 golle kendisine ait bir sezonda lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Enner Valencia'yla da buluştu ve tebrik etti. Ekvadorlu oyuncu ise “Benim için Fenerbahçe efsanesi ile tanışmak büyük bir zevk” dedi.

İRFAN CAN KOLEKSİYONUNDAKİ KRAMPONU İMZALATTI

Alex de Souza’nın kramponunu koleksiyonunda bulunduran İrfan Can Kahveci İSe bu ayakkabıyı kaptana imzalattı.

ARDA GÜLER'İN HAYALİ GERÇEK OLDU

Bu sene başında UEFA'ya verdiği bir röportajda Alex de Souza'nın idolü olduğunu belirten Arda Güler, bugün kahramanıyla bizzat tanışmış oldu.

"ALEX DE SOUZA ÇOK FARKLI BİR OYUNCUYDU"

"Alex çok farklı bir oyuncuydu. Marsilya’ya attığı kafa golü aklımdadır, onu çok iyi hatırlıyorum. Alex’in Şampiyonlar Ligi’nde CSKA Moskova’ya sol ayağı ile attığı bir gol var ancak yaşım yetmemişti. Sonradan izledim o golü. İnanılmaz diyebilirim. Sezon başında ben 25 numaralı formayı giyerken Alex bana mesaj attı, ‘Bu sezon 10 numara mı’ diye. Çok heyecanlanmıştım. İdol olarak gördüğüm birinden böyle bir mesaj geldiği için çok mutlu olmuştum. Tebrik etti, her zaman mesajlaşıyoruz."

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ODASINDA ALEX DE SOUZA'NIN POSTERLERİ VARDI

2019 yılında Alex de Souza'nın kendisine gönderdiği mesajı kişisel sosyal medya hesabından "İdolüm" metniyle paylaşan Arda Güler'in çocukluk döneminde odasını Brezilyalı efsanenin posterleri süslüyordu.