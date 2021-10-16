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Fenerbahçe Safiport sezona galibiyetle başladı

#Fenerbahçe Safiport#Basketbol#Çankaya Üniversitesi
Fenerbahçe Safiport sezona galibiyetle başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 89-57 yendi.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Fenerbahçe Safiport, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 89-57 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ziya Özorhon, Münevver Özemre, Haldun Çoban
Fenerbahçe Safiport: Tuğçe Canıtez 4, McBride 15, Olcay Çakır Turgut 12, Williams 14, Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 10, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Bazoukou, Manolya Kurtulmuş 5
Çankaya Üniversitesi: Prince 15, Özge Kavurmacıoğlu, White 18, Kübra Erat, Kizer 10, Ecem Kazar, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral, Dikaioulaku 6, Tuğçe Murat 8
1. Periyot: 26-20
Devre: 38-37
3. Periyot: 66-49
5 Faulle çıkan: 35.06 Kizer (Çankaya Üniversitesi)

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#Fenerbahçe Safiport#Basketbol#Çankaya Üniversitesi

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