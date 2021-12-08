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Fenerbahçe Safiport-Galatasaray kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Fenerbahçe Safiport-Galatasaray#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Fenerbahçe Safiport-Galatasaray kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde derbi heyecanı nefesleri kesecek. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Safiport-Galatasaray kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Safiport'un Galatasaray'ı ağırlayacacağı maç için araştırmalar hız kazandı. Başta iki takıma gönülverenler olmak üzere pek çok sporsever, söz konusu maça dair detayları sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Safiport-Galatasaray kadınlar basketbol maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe Safiport-Galatasaray kadınlar basketbol maçı bu akşam İstanbul'da Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor 2 ile TRT Spor Yıldız kanallarında yayınlanacak.

İki ekip arasında FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şu ana kadar yapılan 13 maçta Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 3 galibiyet aldı.

 

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#Fenerbahçe Safiport-Galatasaray#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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