Fenerbahçe Safiport evinde kayıp

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımına 70-65 yenildi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında ise Elazığ İl Özel İdare, sahasında Macaristan'ın UNI Gyor takımını 74-67 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Suzana Vujicic (Karadağ), Goran Grbic (Slovenya)
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7, Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya Kurtulmuş
Basket Landes: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14, Fauthoux 14, Roumy, Abega 4, Turcinovic 15
1. Periyot: 20-23
Devre: 34-38
3. Periyot: 50-49
Beş faulle çıkanlar: 39.34 Paget (Basket Landes), 39.43 Zahui (Fenerbahçe Safiport)
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