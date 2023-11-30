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Fenerbahçe, Real Madrid'i son saniye basketiyle devirdi

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#Fenerbahçe#Real Madrid#Euroleague
Fenerbahçe, Real Madridi son saniye basketiyle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 23:17

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in namağlup takımı Real Madrid karşısında geriden gelerek uzatmalara götürdüğü maçı 100-99 kazandı.

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THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in üçlüğüyle uzatmaya giden maçta, lider Real Madrid'i Yam Madar'ın son saniye basketiyle 100-99 mağlup etti.

Euroleague’in 11’inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid’i normal süresi 87-87 sona eren mücadelede 100-99 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 6 galibiyete ulaştı. İspanyol ekibi Real Madrid ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

21 sayı kaydeden Guduric ve 19 sayı atan Wilbekin, Fenerbahçe’nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Campazzo’nun 33 sayısı ise Real Madrid’i mağlubiyetten kurtaramadı. 

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SALON: Ülker Spor ve Etklinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17

Real Madrid: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11

1’İNCİ PERİYOT: 16-29

DEVRE: 37-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-67

NORMAL SÜRE: 87-87

5 FAUL: 36.40 Tavares 


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#Fenerbahçe#Real Madrid#Euroleague

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