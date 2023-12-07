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Fenerbahçe, Rade Krunic ile anlaştı! Milan'ın istediği bonservis...

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#Transfer#Fenerbahçe#Krunic
Fenerbahçe, Rade Krunic ile anlaştı Milanın istediği bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 19:59

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı ancak Milan'ın bu günlerde gözden çıkardığı Rade Krunic prensip anlaşmasına vardı. İtalyan devinin istediği bonservis de belli oldu.

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Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran ve Süper Lig'in zirvesinde Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için uzun süre Rade Krunic'i gündeminde tutmuş ancak kulübü Milan oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmamıştı.

Önceki gün İtalyan basınında çıkan haberlerde Milan'ın Krunic'i gözden çıkardığı, oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Krunic ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun ilerleyen günlerde Milan ile görüşmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Aynı haberde Krunic'in Türkiye'de forma giymiş bir Sırp oyuncu üzerinden İstanbul'daki yaşama dair bilgi ve öneriler aldığı da iddia edildi.

Öte yandan İtalyan basını, yazın 12 milyon euroda direten Krunic için Milan'ın ara transferde 10 milyon euro isteyeceğini yazdı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Krunic

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