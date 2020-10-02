Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi 'Vecihi' ile açıkladı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten Papiss Cisse’yi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kadrosuna kattı. 35 yaşındaki santrfor dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı ve idmana çıktı.

ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPTI

Ağustos ayındaki ilk görüşmelerde yıllık 1.5 milyon Euro isteyen Senegalli oyuncu, pazarlıklar sonucunda indirim yaptı.

Menajerlik ücreti dahil yıllık maliyeti 1 milyon Euro’ya ulaşan Cisse, sözleşme imzaladıktan sonra FB TV’ye yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Artık Fenerbahçeli’yim. Taraftarımızın beklentilerini karşılamak için elimden geleni yapacağım” dedi. Öte yandan Fenerbahçe, İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey’i bir yıllığına Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladığını resmen açıkladı.