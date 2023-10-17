Fenerbahçe - Panathinaikos maçında gerginlik! Ergin Ataman polise şikayet etti | Sloukas ve Wilbekin tartıştı

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos’u 83-69 yenerken karşılaşmada birçok gerginlik yaşandı.

ERGİN ATAMAN TEPKİYLE KARŞILANDI

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe karşısına çıkarken büyük tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe taraftarı, Ergin Ataman'a yönelik aleyhte tezahüratlarını karşılaşma boyunca sürdürdü.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Ergin Ataman, kendisine yönelik kötü tezahüratlarda bulunan taraftarların olduğu bölümü polise şikayet etti. Fenerbahçeli yöneticiler de gelerek o bölümdeki taraftarları uyardı.

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MAÇ SONU GERGİNLİK ÇIKTI

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının sonunda oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Kostas Sloukas ile Scottie Wilbekin arasında yaşanan ve fiziksel müdahalenin yaşandığı gerginlik sonrası Sloukas ve takım arkadaşları, Fenerbahçeli oyuncuları ile tartışma yaşadı.

Fenerbahçe taraftarları, eski oyuncuları Kostas Sloukas'a tepki gösterirken Yunan oyuncu ıslıklarla eşliğinde parkeden ayrıldı.

WİLBEKİN: DİĞER TAKIM BİZİM LOGOMUZDA TOPLANAMAZ

Scottie Wilbekin yaşananlarla ilişkin Eurohoops’a şu açıklamayı yaptı:

"Onlar sahanın ortasında tam bizim takım logomuz üzerinde takım olarak toplanmaya çalışıyorlardı. Ben bunun doğru olmadığını düşündüm. Ben her zaman bizim takımımızın tam ortada olması gerektiğini söylüyorum ve buna inanıyorum. Her maçtan sonra da bunu yapacağım. Biz ortada olmalıyız, ellerimizi birleştirmeliyiz ve takım olarak toplanmalıyız. Onlar sahanın istediği herhangi bir noktasına gidebilirler.

"TARAFTARLARIMIZ MÜTHİŞ BİR DESTEK VERDİ"

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko’nun koçu Dimitris Itoudis basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine takımını tebrik ederek başlayan Itoudis, “Bugün iyi olan taraf bizdik. Çok iyi başladık. Maç planını en iyi şekilde uyguladık. Çok iyi bir takım olan rakibimizi kontrol ettik. Ribaundlarda daha iyiydik, boş atışlar bulduk, tempoyu belirleyen taraf bizdik. Valencia maçı sonrasında güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız müthiş bir destek verdi. Şimdi yaklaşık 40 saat sonra yeni bir maçımız var. Ona adapte olacağız” ifadelerini kullandı.



"NİCK, 5 ASİSTTEN FAZLA YAPTIĞINDA TAKIM BAŞARILI OLUYOR"

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Nick Calathes’in gösterdiği performansla ilgili yöneltilen soruya ise Itoudis, “Her zaman profesyoneldi. Hiç durmadı. Kendisi çok tecrübeli bir basketbolcu. Veteran oyuncu gibi gözüküyor ama her zaman oyuna aç. Madar ile birlikte ekstra çalışıyorlar. Ona da tecrübe katıyor. Nick, 5 asistten fazla yaptığında takım başarılı oluyor. Bahçeşehir maçında yakaladığı ivme buraya da yansıdı. Genç jenerasyona da iyi örnek oluyor. Oynamadığında boynunu bükmüyor. Düşüşe geçen oyuncular için bu güzel bir örnek” diye cevapladı.

"SAHADA KARAKTERİMİZİ GÖSTEREMEDİK"

Çok fazla hata yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ergin Ataman ise "Çok top kayıplarımız oldu. Guduric ve Wilbekin’e kolay sayılar verdik. Sahada aslında karakterimizi gösteremedik. Korkunç gibi oynadık. 20 sayı geriye düşünce de tekrar geri dönmeye çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. 4. çeyrekte basketbolumuzu oynadık. Savaştık ama deplasman maçında Fenerbahçe’ye karşı sonucu değiştiremedik" şeklinde konuştu.

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