Fenerbahçe, Panathinaikos deplasmanında! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

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FENERBAHÇE BEKO

Euroleague’de sezonun ilk çift maç haftası 13 Ekim – 16 Ekim tarihleri arasında oynandı. Sarı-lacivertliler, bu hafta içerisinde oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İlk olarak CSKA Moskova mücadelesi kıran kırana geçen normal sürenin ardından uzatmalara kaldı. Bu periyotta ise gülen taraf konuk ekip oldu. Zorlu mücadelede Fenerbahçe Beko adına öne çıkan isimler ise 21 sayı ve 6 ribaundluk performansıyla Nando De Colo ve isabetli üçlükleriyle takımını oyunda tutan Jarrel Eddie oldu.

Bayern Münih ile oynanan maçın ise ilk yarısını farklı bir şekilde önde bitiren temsilcimiz, ikinci yarıda Bayern Münih’in sert oyununa engel olamamış ve 71-75 mağlup olmuştu. Bu mücadelede ise istatistikleriyle öne çıkan isim Jan Vesely oldu.

PANATHINAIKOS

Bunun yanı sıra Fenerbahçe Beko’nun bu akşam saat 21.00’da karşılaşacağı rakibi Panathinaikos da geçtiğimiz sezona oranla kadrosunda büyük değişime gitmişti.

Bu sezon çıktıkları 3 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alan Yunanistan ekibi de kritik mücadeleye mutlak galibiyet için çıkacak.

Euroleague’in geride kalan maçlarında Panathinaikos’un öne çıkan ismi ise Ianis Papapetrou oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Panathinaiks ile bir kez karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi 81-78 kaybetti.

Ev sahibi ekip Panathinaikos’un bu sezon 2 maçı 160 sayı altında kalırken 1 maçı ise 160 sayı barajını aştı.

Fenerbahçe Beko’nun bu sezon oynadığı hiçbir Euroleague mücadelesinde 160 sayı barajı aşılmadı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Fenerbahçe galibiyeti oldu.

%27’lik kesim temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun galibiyetini tercih etti.

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