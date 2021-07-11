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GeriBasketbol Fenerbahçe Öznur Kablo, MVP Kayla McBride ile sözleşme yeniledi
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo, MVP Kayla McBride ile sözleşme yeniledi

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Fenerbahçe Öznur Kablo, MVP Kayla McBride ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kayla McBride ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride’ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." denildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, MVP Kayla McBride ile sözleşme yeniledi

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