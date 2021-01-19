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HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
GeriVoleybol Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
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Voleybol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

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Fenerbahçe Opet'te başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızı çalıştıran başantrenörümüz Zoran Terzic ile 3 sezon daha yola devam ediyoruz. Bu sezon, Türkiye Ligi'nde ve Avrupa Ligi’nde zirve mücadelesine emin adımlarla devam eden 'Sarı Meleklerimiz' ile sarı-lacivert hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zoran Terzic'e ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza, başarı ve kupalarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Sırbistan Milli Takımı ile 2019'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Terzic, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da Sırbistan'ın başında olacak. Terzic, 2020-2024 dönemi CEV Avrupa Antrenörler Komisyonu'nda görev alıyor.

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