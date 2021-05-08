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Voleybol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 01:49 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Dinamo Moskova, IBK Altos ve Rus Milli Takımı'nın formalarını giyen 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Anna Lazareva'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazarevayı kadrosuna kattı

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