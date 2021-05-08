Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Dinamo Moskova, IBK Altos ve Rus Milli Takımı'nın formalarını giyen 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Anna Lazareva'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

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