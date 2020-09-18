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İHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet geriden gelip Eczacıbaşı VitrA'yı devirdi

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Fenerbahçe Opet geriden gelip Eczacıbaşı VitrA'yı devirdi
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Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe Opet'e 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibine karşı üstünlük kurmayı başarırken skoru da 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Fenerbahçe Opet 25-20 kazanırken bir sonraki seti de sarı-lacivertli ekip 25-22 kazandı.

Oynanan son seti Fenerbahçe 16-14 kazandı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 2-3

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut.
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Elif, Ogbogu, Saliha, Fatma.
Fenerbahçe Opet: Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Busa, Eda, Aylin (L), Cansu, Bahar, Lila, Melis.
Setler: 2-3 (25-19, 27-25, 20-25, 22-25, 14-16)
Süre: 139 dakika (31, 33, 27, 28, 20)

Fenerbahçe Opet geriden gelip Eczacıbaşı VitrAyı devirdi

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