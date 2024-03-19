Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, altın sette rakibine 15-11 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş tribünden takip etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva’nın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü elinde tuttuğu ilk sette farkı bir ara 7 sayıya kadar yükseltti: 16-9.

Allianz Vero Volley karşısında sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk seti 25-15 önde tamamladı ve öne geçti: 1-0.

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İkinci sete de Melissa Vargas’ın etkili oyunuyla iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Opet, skoru 15-11 yapınca Allianz Vero Volley’e mola aldırdı. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan bu sette İtalyan ekibinin üst üste bulduğu sayıların ardından sarı-lacivertli takım maçtaki ilk molalarını aldı. Fedorovtseva ve Vargas’ın etkili oyununa Egonu ile karşılık veren Allianz Vero Volley, bu sette oyuna dengeyi getirdi: 24-24. Konuk ekip, ikinci seti 28-26 kazandı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken Allianz Vero Volley, hücumda file üzerinden Heyrman’ın sayısıyla 14-13 öne geçti. Melissa Vargas’ın sayılarının yanı sıra Egonu ve Cazaute’nin hatalarıyla sarı-lacivertliler üstünlüğü eline aldı: 18-15. Mola alan İtalyan temsilcisi, dönüşte sayılarla yeniden maça dengeyi getirdi: 20-20. Fetisova’nın ace’i ve Fedorovtseva’nın blok autu ile öne geçen Fenerbahçe Opet, rakibinin üst üste hataları sonucu üçüncü seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sete Fenerbahçe, 3-0’lık seriyle başladı. İki takım servislerde karşılıklı hatalar yaparken maça 8-8’lik denge geldi. Fetisova’nın servisleriyle yeniden ritim bulan sarı-lacivertliler, yeniden 3 farkı yakaladı: 13-10. Egonu ile skor üreten İtalyan temsilcisi, 14-13 öne geçerken sarı-lacivertliler mola aldı. Karşılıklı sayılara sahne olan bu sette Allianz Vero Volley, özellikle Egonu ile servis hataları yapınca Fenerbahçe Opet, eşitliği sağladı: 17-17. Egonu’nun sayılarıyla öne geçen (19-21) konuk ekibe Fedorovtseva ile üst üste bloklardan sayı bularak karşılık veren Fenerbahçe Opet, yeniden maçta beraberliği yakaladı: 22-22. Son bölümde 3 pasta topu çıkaramayan Allianz Vero Volley karşısında Fedorovtseva’nın ace’i ile dördüncü seti 25-23 önde tamamladı ve skoru 3-1 yaparak müsabakayı altın sete götürdü.

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Altın sete etkili bir başlangıç yapan İtalyan ekibi, skoru 4-1’e getirince sarı-lacivertliler molayı aldı. Moladan Aslı Kalaç ve Fedorovtseva’nın etkili oyunuyla dönen sarı-lacivertliler, Vargas’ın sayısıyla 7-6 öne geçti. Altın setin son bölümünde skor üstünlüğünü eline alan Allianz Vero Volley, seti 15-11 kazandı ve finale yükseldi.

SALON: Burhan Felek VoleybolHAKEMLER: Benone Visan, Alexandros Mylonakis

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ada Germen Korkmaz, Ana Cristina, Meryem Boz, Stysiak)

ALLIANZ VERO VOLLEY: Rettke, Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute (Pusic, Prandi, Castillo, Malual, Heyrman, Daalderop, Candi)

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SETLER: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23, 11-15SÜRE: 123 dakika (23’, 30’, 26’, 28’, 16’)