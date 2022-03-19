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Fenerbahçe Opet 3 - 0 Eczacıbaşı Dynavit

#Fenerbahçe Opet#Eczacıbaşı Dynavit#Misli.Com Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet 3 - 0 Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 24’üncü haftasında oynanan derbi maçında Fenerbahçe Opet, kendi sahasında Eczacıbaşı Dynavit’i 28-26, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

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Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde oynanan derbide Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini elde eden sarı-lacivertlier, VakıfBank'ın ardından 2. sıraya yükseldi. Aynı puanda olan Eczacıbaşı Dynavit ise 3. sırada yer aldı.

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Ayşim Koşar, Engin Duman.
Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, De Souza,
Eczacıbaşı Dynavit: Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Fatma, Gözde, Elif, Adams.
Setler: 3-0 (28-26, 25-20, 25-16)
Süre: 82 dakika (33,25,24)

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#Fenerbahçe Opet#Eczacıbaşı Dynavit#Misli.Com Sultanlar Ligi

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