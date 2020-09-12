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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet 3 - 0 Beşiktaş

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Fenerbahçe Opet 3 - 0 Beşiktaş
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet 3 - 0 Beşiktaş

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün,
Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar
Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)
Setler: 25-12, 25-19, 25-12
Süre: 69 dakika (20, 26, 23)

Fenerbahçe Opet 3 - 0 Beşiktaş

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