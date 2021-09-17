Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Avrupa Ligi'nde 2. maç olan Olympiakos müsabakası gündem oldu. İşte, Fenerbahçe-Olympiakos maçının ayrıntıları...
Fenerbahçe'nin D Grubu'nda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt