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Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü

#Fenerbahçe-Olympiakos Maçı#Fenerbahçe-Olympiakos Maçı Hangi Kanalda
Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman İşte Fenerbahçenin Avrupa Ligi fikstürü

Fenerbahçe, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Şimdi ise Olympiakos maçı gündemde. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Avrupa Ligi'nde 2. maç olan Olympiakos müsabakası gündem oldu. İşte, Fenerbahçe-Olympiakos maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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