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Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor! PSG'den dev hamle

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#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar
Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor PSGden dev hamle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 12:10

Fenerbahçe, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı sağlık kontrolünden geçirmiş ve yıldız oyuncunun transferini resmen açıklamak için beklemeye geçmişti. PSG'nin, 'kiralık verilecek oyuncu' sayısının tamamlanması nedeniyle, 1 oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyordu. PSG'nin, Beşiktaşlı Ndour'u satması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferini açıklaması artık an meselesi. Sarı lacivertlilerin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Bilindiği üzere sarı lacivertliler, kısa süre önce Skriniar'ı İstanbul'a getirmiş ve yıldız oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmişti.

TRANSFER AÇIKLANAMIYORDU
PSG'nin, kiralık oyuncu kotasını doldurması nedeniyle Skriniar transferi açıklanamazken, Fenerbahçe de beklemeye geçmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Xavi Simons'un bonservisini, kiralık oynadığı Leipzig'e verdi.

Böylece Fenerbahçe'nin, Skriniar transferini açıklaması için önündeki engel kalkmış oldu. Sarı lacivertlilerin kısa süre içinde Skriniar'ı resmen duyurması bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar

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