Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıklıyor! PSG'den dev hamle

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferini açıklaması artık an meselesi. Sarı lacivertlilerin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Bilindiği üzere sarı lacivertliler, kısa süre önce Skriniar'ı İstanbul'a getirmiş ve yıldız oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmişti.

TRANSFER AÇIKLANAMIYORDU

PSG'nin, kiralık oyuncu kotasını doldurması nedeniyle Skriniar transferi açıklanamazken, Fenerbahçe de beklemeye geçmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Xavi Simons'un bonservisini, kiralık oynadığı Leipzig'e verdi.

Böylece Fenerbahçe'nin, Skriniar transferini açıklaması için önündeki engel kalkmış oldu. Sarı lacivertlilerin kısa süre içinde Skriniar'ı resmen duyurması bekleniyor.

🚨🟡🔵 Milan Škriniar’s loan move to Fenerbahçe is now signed and sealed…



…as Paris Saint-Germain will recall Xavi Simons from loan and sell him on permanent deal to RB Leipzig with immediate effect.



Skriniar has now formally completed his move to Fener until June. 🇹🇷 pic.twitter.com/bDw8nu9DlG