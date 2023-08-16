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Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı Fenerbahçe Maribor yayın bilgileri

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Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı Fenerbahçe Maribor yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 12:34

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Maribor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 3-1’lik avantajla sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı Fenerbahçe Maribor yayın bilgileri...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor’a konuk olacak. Kritik maç için futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyorlar. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan maçta Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic’in golleriyle sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Maribor maçı NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ljudski Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe Maribor maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe akşamı saat 21.15’te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 258. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi.

Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

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