Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 3. tur ön eleme Fenerbahçe-Maribor maçı canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Slovenya ekibi Maribor oldu. Maribor, 1-1'in rövanşında sahasında Differdange ile karşılaştı. 46. dakikada 3-1 geriye düşen Maribor geri dönmeyi başardı. Normal süresi 3-3 biten maçta Maribor'a turu getiren gol 120+1. dakikada penaltıdan geldi. Şimdi ise gözler Fenerbahçe Maribor maçı karşılaşmasına çevrildi. Peki, UEFA Konferans Ligi 3. tur ön eleme Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- MARİBOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe Maribor maçı HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Henüz karşılaşmanın saati ve yayın kanalı belli olmadı. Yapılan açıklamayla birlikte gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.