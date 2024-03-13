Fenerbahçe maçı öncesi Union Saint-Gilloise hocası Alexander Blessin: Asla bitti diyemem

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Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgiler veren teknik direktör Blessin, "Kevin’in en azından 1-2 haftası var, koşulara başladı ama ağrıları var. Noah kendisini daha iyi hissediyor. Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum. Ros’un da ağrıları var” diye konuştu.

Yarın karşılaşmanın keyfini çıkaracaklarını belirten Blessin, "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Değişiklikler olmak zorunda. Aralarında cezalı olan, sakat olanlar var. Antrenmandaki sonuca bakarak yarınki kadroyu belirleyeceğim" ifadelerini kullandı.

CHARLES VANHOUTTE: HER ZAMAN İNANCIMIZ VAR

Union Saint-Gilloise'un orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte ise, "Her zaman inancımız var. Yarın sahaya çıkarak güzel bir performans orta koyarak iyi bir maç sergileyeceğimize inanıyoruz. Detayların çok önemli olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Vanhoutte, Fenerbahçe taraftarının ilk maçta oluşturduğu atmosfer ile ilgili şunları kaydetti:

"Bir futbolcu için her zaman güzel bir duygu. Takımımızın bu tür taraftarlara alışık olduğunu düşünüyorum. Bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum."

UNION SAINT-GILLOISE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Alexander Blessin'in yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.