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Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha!

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Omar Colley
Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaşta bir sakatlık daha
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 22:06

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı.

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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Omar Colley bugünkü antrenmanda sakatlandı. beIN SPORTS'un haberine göre oyuncunun durumu, yarın (Perşembe) yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, sabah antrenmanında takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi vermişti.

"Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha çalışıyor, henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal’a bakıyoruz şu anda. Antrenmana çıkalı 2 gün oldu. Maç gününe kadar karar vereceğiz."

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaşta bir sakatlık daha

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Omar Colley

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