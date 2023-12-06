Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sakatlık daha!

Haberin Devamı

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Omar Colley bugünkü antrenmanda sakatlandı. beIN SPORTS'un haberine göre oyuncunun durumu, yarın (Perşembe) yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, sabah antrenmanında takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi vermişti.

"Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha çalışıyor, henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal’a bakıyoruz şu anda. Antrenmana çıkalı 2 gün oldu. Maç gününe kadar karar vereceğiz."