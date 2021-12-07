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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'ten Galatasaraylıları kızdıran sözler! "Cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık..."

#Fenerbahçe#Galatasaray#Erol Bilecik

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, kadın futbolunda ilk kez oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-0 üstünlüğü ile sona eren derbiden sonra Galatasaraylıları kızdıran bir açıklama yaptı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Fenerbahçe olurken sarı lacivertli oyuncuları tebrik etmek için soyunma odasına giden Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in sözleri Galatasaraylıları kızdırdı.

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"CİNCONA 6 KASIM'DA 6 TANE ATMIŞTIK"

7-0'lık galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasında giderek tebrik eden Erol Bilecik, yaptığı konuşmada,  "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." sözlerini kullandı.

Erol Bilecik'in bu sözleri, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

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Erol Bilecik, Twitter hesabından bir açıklamada bulunarak "Maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecikten Galatasaraylıları kızdıran sözler Cincona 6 Kasımda 6 tane atmıştık...

EROL BİLECİK'İN BASIN MENSUPLARINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, “Buradaki farkındalık, kadın cinayetleri, kız çocuklarına yapılan zulümler… Bunların hepsi sportif amaçlar daha fazla günlük hayata geçtiği vakit emin olun çok geride kalacak şeyler” dedi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bilecik, “Göstermiş oldukları misavirperverlikleri, çok yakın ilgi ve alakaları için aynı şekilde erkek takımının lig maçında göstermiş oldukları yakın ilgi bizim için çok değerliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde işin tarihi sürecine bakıldığında tam 1909 yılından beri devam etmekte. Yani 112 yıllık bir tarihi var. Bugün de yeni bir tarihe tanıklık ettik. Kadın futbol takımları arasına oynana ilk derbi maçı. 112 yıllık oynanan derbi maçlarının taçlanan noktası oldu. Kadın haklarının farkındalığına daha çok gündem yapmak için oynadığımız bir farkındalık maçıydı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray olarak epey gecikmiş olsak da bu yıl kadın futboluna yatırım yapmış olan kulüpler. Özellikle kadınların spor hayatında olmaları, eğitimde, sosyal hayatta olmaları kadar bizler için çok değerli. Çünkü dünyadaki en önemli problemlerin başında kadınların maalesef içinde bulundukları bu ayrımcılık meseleleri. Buradaki farkındalık, kadın cinayetleri, kız çocuklarına yapılan zulümler… Bunların hepsi sportif amaçlar daha fazla günlük hayata geçtiği vakit emin olun çok geride kalacak şeyler. Demokraside, sosyal kalkınmada, büyümede başarılı olabilmemiz için toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kadın haklarının birebir hayata geçirilmiş olması gerekir. Özellikle geleceğe uçmak istiyorsak bunu tek kanatla yapmamız mümkün değil. O yüzden kadınların bütün sosyal hayatta da, eğitimde de, çalışma hayatında da, özellikle spor hayatında daha aktif olmaları gerekir. Bu bakımdan bugün gösterilen her iki güzide kulübün de göstermiş oldukları performans çok önemliydi” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ OLACAK”

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Erol Bilecik, Fenerbahçe Kulübü olarak, göreve geldiklerinden beri HeForShe hareketinin özel destekleyicisi olduklarını dile getirerek, “Birleşmiş Milletlerin Kadın Biriminin kadınların haklarının daha iyi savunulması için kadınların ve erkelerin omuz omuza vermeleri gerektiği sloganıyla yola çıkan bir hareket. Onun ana destekçisi oldu. Bunların hepsi topyekun bakıldığı zaman bu farkındalıklar emin olun Türkiye’nin geleceğinde, toplumun daha aydınlık bir noktaya gelmesinde bence çok önemli olacak. Hepsi tarihi bir ilk olması açısından yapılan bir tanıklık. 112 yıl önce yapılan bir derbiden bahsediyoruz. 20 yıl, 30 yıl sonra bakıldığında bugünden bahsedilecek bir tarih olacak. Bütün sporcuları kutluyorum. Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok. Önemli olan bu farkındalığın yerine getirilmesiydi. Bütün hedefimiz kadınlarda da mutlu sona ulaşmak ve bu doğrultuda bütün çalışmalarımıza devam etmek” dedi.

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“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Erol Bilecik sözlerini şöyle sürdürdü: “Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamda çok özel bir deyişi var; ‘Dünya yüzünde bulunan bütün eserlerin gerçek sahibi kadınlarımızdır’ diyerek kadınlara verilen bütün önemi ortaya koymuş vaziyette. Seçme-seçilme hakkını kadınlarımıza veren Atamız, neredeyse Avrupa’dan, hatta bütün dünya ülkelerinden çok daha önce bu hareketi yapmıştı. Bu önemi görmüştü. Atamıza layık olarak, Atamızın açmış olduğu bu yoldan emin adımlarla yürüyerek gerek ülke hedeflerinde gerekse dünya hedeflerinde kadınların daha iyi bir ortamda yaşadığı, yönetime katıldığı, yöneticilerin spor hayatında, eğitimde gerekli olan gerçek yerlerini aldığı bir dünya olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İyi ki varlar. Erkek futbol liginden nasıl heyecan ve keyif alıyorsak aynı heyecan ve keyfi kadın futbol liginden de almamız gerekir. Belki geç kalarak bu işe başlamış olduk ama arayı kapatacağımıza inanıyorum. Çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarım, teknik kadro, sportif direktör arkadaşlarımız çok iyi bir süreç geçirdiler. İyi bir takım kuruldu. Tahmin ediyorum lige hazır. İnşallah tüm spor branşlarımızda olduğu gibi hikayelerin sonu güzel bitsin Fenerbahçe’de. Kadın futbol liginde de hikayemizin güzel bitmesini canıgönülden diliyorum.”

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Erol Bilecik

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