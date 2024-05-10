Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maç bileti ne kadar, nereden alınır?

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Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 36'ncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanından puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maç bileti fiyatları...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. 12 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak maçın biletlerinin detayları şöyle:

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09.05.2024 Perşembe günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; (2 adet bilet)

10.05.2024 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)

11.05.2024 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.



Satışlar sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınacaktır.



NOT: SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.



Bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 700,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.300,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.400,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.650,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.800,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 3.400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 4.400,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 12.000,00 TL

Misafir Tribünü: 910,00 TL