Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig'de Fenerbahçe Kayserispor maçı heyecanla bekleniyor. Yaklaşık üç aydır maç izleyemeyen futbolseverler, Fenerbahçe Kayserispor maçının hangi gün ve saatte oynanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabaka öncesi Fenerbahçe toplamda 40 puanla 7. sırada yer alırken, konuk ekip ise 22 puanla 18. yani son sırada yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Kayserispor maçı hakkında merak edilenler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
SÜPER LİG 27. HAFTA PROGRAMI
12 Haziran Cuma:
21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
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