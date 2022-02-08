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Fenerbahçe karşısında Kayserispor'un kalesinde sürpriz isim! Bu maça iddaa oynayanların %35'i...

#Misli.Com#İddaa#Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe karşısında Kayserisporun kalesinde sürpriz isim Bu maça iddaa oynayanların %35i...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan Fenerbahçe, Hikmet Karaman'ın öğrencileriyle (Kayserispor) kupada kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 maçta sadece 5 puan toplayabilen Fenerbahçe, Avrupa'ya kısa yoldan gitmenin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluktan geçtiğinin bilincinde olarak Kayserispor karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakat; Altay Bayındır'ın durumu maç saati netleşecek.

Kupada bir önceki turda, AFJET Afyonspor karşısında uzatma bulduğu gollerle kazanan Fenerbahçe, bakalım bu kez işi 90 dakika içinde bitirebilecek mi?

Altyapıdan Arda Güler, Alper İnce, Furkan Onur Akyüz ve Yiğit Efe Demir son antrenmanda A takımla birlikteydi ve İsmail Kartal bazılarını maçta değerlendirebilir.

Başakşehir karşısında süre almayan Diego Rossi ve Marcel Tisserand ile, ikinci yarı oyuna dahil olan Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş bu kez ilk 11'de olabilir.

KAYSERİSPOR

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Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 15 puan toplayan Kayserispor, 24 hafta sonunda 10. sıraya kadar yükseldi. Başkan Berna Gözbaşı hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade etti.

Sarı-kırmızılıların deplasman kafilesinde sol açık Gökhan Sazdağı, kaleciler Silviu Lung ve Cenk Gönen yer almadı. Mame Thiam da Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'ndaydı, henüz takıma geri dönmedi.

TD Hikmet Karaman, daha önce Iğdır FK karşısında eldivenleri Bilal Bayazit'e teslim etmişti. Aynı tercihi yapması bekleniyor...

Karaman kupa maçlarında Eray Özbek ve Emre Demir gibi genç isimleri de kullanmıştı, her ne kadar maç öncesi basın mensuplarına; "Kupada finale kadar gitmek, hatta kazanmak istiyoruz" demiş olsa da tecrübeli isimlerle bu gençleri bir arada maç içerisinde değerlendirebilir.

Onur Bulut, Carlos Mane ve İbrahim Akdağ gibi kadronun demirbaşları mutlaka ilk 11'de olacaktır.

Fenerbahçe karşısında Kayserisporun kalesinde sürpriz isim Bu maça iddaa oynayanların %35i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamı "İYX" şeklinde sonuçlandı.

- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 16 gol)

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek bu Türkiye Kupası mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,51 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,56'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,49 iken Misli.com'da 1,54!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası Son 16 turu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

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%35'lik kesim ligdeki kötü gidişi kupada telafi etmek isteyen sarı-lacivertli ekipten galibiyet bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçe karşısında Kayserisporun kalesinde sürpriz isim Bu maça iddaa oynayanların %35i...

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Jay-Jay Okocha'nın PSG günlerinden şık bir gol! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Ziraat Türkiye Kupası

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