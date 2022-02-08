Fenerbahçe karşısında Kayserispor'un kalesinde sürpriz isim! Bu maça iddaa oynayanların %35'i...

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FENERBAHÇE

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 maçta sadece 5 puan toplayabilen Fenerbahçe, Avrupa'ya kısa yoldan gitmenin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluktan geçtiğinin bilincinde olarak Kayserispor karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakat; Altay Bayındır'ın durumu maç saati netleşecek.

Kupada bir önceki turda, AFJET Afyonspor karşısında uzatma bulduğu gollerle kazanan Fenerbahçe, bakalım bu kez işi 90 dakika içinde bitirebilecek mi?

Altyapıdan Arda Güler, Alper İnce, Furkan Onur Akyüz ve Yiğit Efe Demir son antrenmanda A takımla birlikteydi ve İsmail Kartal bazılarını maçta değerlendirebilir.

Başakşehir karşısında süre almayan Diego Rossi ve Marcel Tisserand ile, ikinci yarı oyuna dahil olan Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş bu kez ilk 11'de olabilir.

KAYSERİSPOR

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Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 15 puan toplayan Kayserispor, 24 hafta sonunda 10. sıraya kadar yükseldi. Başkan Berna Gözbaşı hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade etti.

Sarı-kırmızılıların deplasman kafilesinde sol açık Gökhan Sazdağı, kaleciler Silviu Lung ve Cenk Gönen yer almadı. Mame Thiam da Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'ndaydı, henüz takıma geri dönmedi.

TD Hikmet Karaman, daha önce Iğdır FK karşısında eldivenleri Bilal Bayazit'e teslim etmişti. Aynı tercihi yapması bekleniyor...

Karaman kupa maçlarında Eray Özbek ve Emre Demir gibi genç isimleri de kullanmıştı, her ne kadar maç öncesi basın mensuplarına; "Kupada finale kadar gitmek, hatta kazanmak istiyoruz" demiş olsa da tecrübeli isimlerle bu gençleri bir arada maç içerisinde değerlendirebilir.

Onur Bulut, Carlos Mane ve İbrahim Akdağ gibi kadronun demirbaşları mutlaka ilk 11'de olacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamı "İYX" şeklinde sonuçlandı.

- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 16 gol)

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