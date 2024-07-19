Fenerbahçe kaptanları Dzeko, Mert Hakan ve Tadic'ten 19/07 mesajı

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Fenerbahçe'nin kaptanlarına ilk olarak sarı-lacivertli takıma gelmeden önce Fenerbahçe hakkındaki düşünceleri soruldu.



EDIN DZEKO: BU KULÜBÜN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA BİZZAT GÖRMENİZ VE TECRÜBE ETMENİZ GEREKİYOR



Soruya Edin Dzeko, “Fenerbahçe hakkında çok fazla şey duydum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinirliği çok yüksek bir kulüp. Aynı zamanda Türkiye Bosna’ya çok yakın olduğu için Türkiye Ligi maçlarını takip ediyorduk. Burada da oynayan çok fazla Bosnalı oyuncu oldu geçmişte. Dolayısıyla hem ligi hem Fenerbahçe’yi çok iyi bir şekilde biliyordum. Yurt dışında olduğunuz zaman, farklı ülkelerde olduğunuz zaman Türkiye hakkında pek fazla farklı şey duyabiliyorsunuz. Geldikten sonra da benim için sürpriz olacak çok fazla şey vardı. Tabii ki bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum ama bizzat görmeniz ve tecrübe etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu daha da iyi bir şekilde geldikten sonra görüyorsunuz. Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar uzun yıllardır şampiyon olamaması çok üzücü ama bizler zaten bunun için buradayız. Bu sene ve önümüzdeki senelerde başarı elde edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” yanıtını verdi.

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MERT HAKAN YANDAŞ: BU İLGİ, BU TUTKU, CAMİAYA OLAN SEVGİ ÜZERİMİZDE BİRAZ OLSUN BASKIYA AMA BİR O KADAR DA BİZİ ATEŞLEYEN VE MOTİVE EDEN BİR YAPIYA SAHİP



Mert Hakan Yandaş, “Birçok defa stadımıza rakip olarak gelmiştim. Diğer takımlarda oynarken en etkileyici ve baskının en yüksek olduğu atmosferin Saracoğlu’nda olduğunu hissederdik diğer takım arkadaşlarımızla. Geçtiğimiz sezonda da üst seviyedeydi. Gerçekten inanılmaz bir atmosferi var. Gelen herkes zaten şaşırıyor, başta yabancı oyuncular. Bu ilgi, bu tutku, camiaya olan sevgi üzerimizde biraz olsun baskıya ama bir o kadar da bizi ateşleyen ve motive eden bir yapıya sahip. Fenerbahçe birlikte olduğunda yıkılmadığını ve birlikte kaldığında önüne geçilemeyecek bir topluluk olduğunu, bunun birçok örneklerini geçmişte camia olarak herkese gösterdi. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü sadece Türkiye içinde değil, dünyada da herkesin bildiğini düşünüyorum. Onlar da (Dzeko, Tadic) buraya geldiklerinde gerçekten çok hakim geldiklerini görmüştüm yemeğe çıktığımız günde. Onların da burayı bu kadar sahiplenmesi beni çok mutlu etmişti.” ifadelerini kullandı.



DUSAN TADIC: BURADA OYNAMAK BİZLER İÇİN BİR AYRICALIK, BİR GURUR



Dusan Tadic ise, “Fenerbahçe hakkında çok fazla şey biliyordum. Zaten futbolu takip eden insanlarız. Fenerbahçe sadece Türkiye’de değil Avrupa çapında çok büyük bir kulüp. Geçmişte de Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçları, ligde kazandığı şampiyonlukları hatırlıyorum. Çok fazla büyük oyuncu da burada oynadı geçmişte. Bunlar buraya gelmeden önceki ilk düşüncelerimdi. Bir de sarı lacivert formamızı çok iyi biliyordum. Bunlar bildiğim şeylerdi. Taraftarı hakkında da çok fazla iyi şeyler duyuyordum. Geldikten sonra da görme imkânım oldu. Buraya geldikten sonra buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada oynamak bizler için bir ayrıcalık, bir gurur.” yanıtını verdi.



Kaptanlara daha sonra Fenerbahçe’ye transferlerinin ardından Fenerbahçe’yle ilgili düşünceleri soruldu.

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EDIN DZEKO: BU KADAR BÜYÜK BİR KULÜPTE OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ



Edin Dzeko, “Pek çok farklı branşta başarılı bir şekilde mücadele eden nadir kulüplerden biri Fenerbahçe. Basketbol olsun, voleybol olsun çok fazla branş var. Bu da bu kulübü büyük değil, devasa yapıyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Taraftarların da büyüklüğü çok önemli bizler için. Çok büyük bir kulüpte oynadığımızın farkındayız ve bizler için büyük bir zevk. Bizler de her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ki bu camiaya layık olduğumuzu gösterebilelim. Tabii ki dışarıdan duymakla kulübün içinde olmak farklı şeyler. Buraya geldikten sonra tesis, stat, taraftarlarımız ne kadar büyük olduğunu gördük ki bunlar da zaten büyük bir kulübün temelleridir. Bu kadar büyük bir kulüpte olduğumuz için gurur duyuyoruz.” dedi.

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MERT HAKAN YANDAŞ: BİZİM YAŞADIKLARIMIZI BAŞKALARI YAŞASA BU KADAR DİK VE DİRAYETLİ DURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM. İÇERİDE OLDUKTAN SONRA İNSAN DAHA FAZLA BAĞLANIYOR VE DAHA FAZLA ŞEYLER VERMESİNİ HİSSEDİYOR



Mert Hakan Yandaş, ‘’Kulüp olarak bütün branşlarda amatör ve profesyonel inanılmaz bir seviyedeyiz. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen spor kulübüyüz. Zaten bu her şeyi açıklıyor. Ve her branşta şampiyonluğu hedefleyen ve başarıya koşan bir aile olgusu var işlenmiş bir yapı var Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bu da zaten büyüklüğünü gösteriyor. Burada bulunduğunuz her gün taraftar ve camianın oyunculara hissettirdiği şeyler oyuncuların daha çok bağlanmasını sağlıyor. Dışarıdan geldiğiniz zaman tabii ki o aidiyet duygusuyla gelemiyorsunuz ama geldikten sonra burada yaşadığınız her an, size gösterilen ilgi, alaka ve motivasyon kaynağı her şeyi tamamlıyor. Finlandiya’da bir maça gitmiştik 60 yaşında bir amcanın otobüsün peşinden ağlayarak koşmasını gördükten sonra kulübe karşı daha farklı şeyler hissetmeye başlamıştım. Bunun gibi bir sürü örnek var. Hatay’da koşan genç arkadaşımız vardı. Camia gerçekten sadece bir spor kulübü olarak değil, inanılmaz bir topluluk, inanılmaz bir sahiplenme var. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşasa bu kadar dik ve dirayetli duracağını düşünmüyorum. İçeride olduktan sonra insan daha fazla bağlanıyor ve daha fazla şeyler vermesini hissediyor.’’ ifadelerini kullandı.



DUSAN TADIC: BU KADAR ÇOK BRANŞTA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEK. ’KESİNLİKLE ÇOK AZ KULÜPTE OLAN BİR ŞEY BU. BİZLER ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ, BUNU GÖRMEK ÇOK GÜZEL



Dusan Tadic, ‘’Bu kadar çok branşta başarılı bir şekilde mücadele etmek. ’Kesinlikle çok az kulüpte olan bir şey bu. Bizler çok büyük bir aileyiz, bunu görmek çok güzel. Basketbol, voleybol veya futbol takımları olsun bütün branşlar birbirlerini destekliyorlar gerçekten inanılmaz. Buraya gelmeden önce buranın çok büyük dev bir kulüp olduğunu biliyordum ama geldikten sonra bunu bir kez daha gördüm. Gelmeden önce bana demişlerdi ki ‘oraya gittikten sonra daha çok seveceksin’ ve aynı şekilde böyle oldu. Taraftarlarımızdan çok etkilendim hem evimiz de oynadığımız maçlarda hem de deplasmanlar da gerçekten çok büyük bir destek gösteriyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Zaman zaman düşüşe geçseniz dahi bu destekleri gördükten sonra kendinizi hemen yukarı çekme gayretinde buluyorsunuz ve çok fazla kulüpte olan bir şey değil bu.’’ yanıtını verdi.



Kaptanlara son olarak Dünya Fenerbahçeliler Günü, sarı-lacivertli taraftarlar ve birlik, beraberlikle ilgili düşünceleri soruldu.



EDIN DZEKO: BİZLER VE TARAFTARLARIMIZ ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPALIM Kİ BAŞARILI OLALIM, HEDEFLERİMİZE ULAŞALIM. VE BUNU YAPACAĞIZ



Edin Dzeko, ‘’Taraftarlar bizler için en önemli şey ancak onlarla beraber birlik olmamız gerek ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Bizler, bize bağlı olan durumlarda, maçları kazanıp hedeflerimize ulaşmamız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan istediği şey bizleri inanıp, desteklemeleri tıpkı geçen sezon olduğu gibi. Her zaman işler yolunda gitmeyecek, her şey kolay olmayacak. O zamanlarda taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Futbol hatalar oyunu. Futbolda hatalar olmasaydı gol olmazdı, bizlerde, taraftarlarda ve dışarıdaki insanlarda hata yapabilir. Bu gibi zor anlarda birlik olabilmek çok önemli. Bizim arkamızda olsunlar. 16-17-18 yaşındaki bir genç oyuncu için de bu çok önemli bizler için de çok önemli. Ki ben takımın en yaşlısı olarak, 38 yaşından gün almış biri olarak bunları söyleyeceğim; benim için de çok önemli. Bizler ve taraftarlarımız elimizden gelenin en iyisini yapalım ki başarılı olalım, hedeflerimize ulaşalım. Ve bunu yapacağız.’’ ifadelerini kullandı.



MERT HAKAN YANDAŞ: BİRLİK OLDUĞUMUZ ZAMAN KAZANAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SAVAŞ YOK VE BEN BUNU ÇOK SEVİYORUM



Mert Hakan Yandaş, ‘’Öncelikle, Dünya Fenerbahçeliler Günümüzü Kutluyorum. Bundan önce olduğu gibi; 3 Temmuz olsun, geçen sene yaşadıklarımız olsun camianın birlikteliğini vurgulamak istiyorum ben. Bunu geldiğimden beri söylüyorum ben. Birlik olduğumuz zaman kazanamayacağımız hiçbir savaş yok ve ben bunu çok seviyorum. İyi, kötü zamanlar geçirdik burada Edin’in de söylediği gibi ‘Bu camianın içinde olan bütün oyuncular bu takımın büyüklüğünün farkında' ve bunu geçen sezon gösterdiğimizi düşünüyorum. İnanıyorum ki taraftarlarımız da bunu geçen sezon gördü ve karşılığını verdi. Aynı birliktelikte ve tek amaç uğruna mücadele ettiğimiz sürece daima ‘Dünya Fenerbahçeliler Günümüzü’ kutlayacağımızı düşünüyorum.’’ dedi.

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DUSAN TADIC: TARAFTARLARIMIZ VE BİZ BAŞARIYA AÇIZ. BİRLİK VE BERABER OLDUĞUMUZ HER ZAMAN BAŞARILI OLACAĞIZ



Dusan Tadic, ‘’Muhtemelen ben de Edin ve Mert’in dediklerine katılıyorum. Gerçi Mert’in dediklerini pek anlamamış olsam da (gülerek) ama sonuçta aynı düşünüyoruz ve birlik olmamız gerekiyor. Birlik olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Taraftarlarımız ve biz her zaman birlik olmalıyız, geçen sene olduğu gibi. İşler her zaman harika olmayacak ama bizim arkamızda olmaları bizler için çok önemli. Bizler sahada her şeyimizi vereceğiz, gerekirse bu kulüp için canımızı dahi vereceğiz. Taraftarlarımız ve biz başarıya açız. Birlik ve beraber olduğumuz her zaman başarılı olacağız.’’ yanıtını verdi.