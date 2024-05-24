Fenerbahçe İstanbulspor maçı bilet fiyatları 2024 || Fenerbahçe İstanbulspor maç bileti satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

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Süper Lig'de 38. hafta kritik karşılaşmalara sahne olacak. Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşması da bu hafta oynanacak. İki ekip 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maç bilet, fiyatları ne kadar? İşte Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı bilet fiyatları...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sarı lacivertli ekip, 26 Mayıs Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

23.05.2024 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; (2 adet bilet)



24.05.2024 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)



25.05.2024 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.



Satışlar sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınacaktır.



NOT: SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.



Bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 700,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.300,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 1.400,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.650,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.800,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.900,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 3.400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 4.400,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 12.000,00 TL

Misafir Tribünü: 910,00 TL