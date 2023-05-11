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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi için harekete geçiyor

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#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayatın bonservisi için harekete geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 15:32

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan ve sergilediği performansla beğeni toplayan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den almayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Alay Bayındır'ın ameliyat olmasının ardından kaleci devralan İrfan Can Eğribayat, oynadığı 5 maçta sergilediği performansla beğeni topladı. 5 lig maçında maç başına 2.6 kurtarış ortalaması tutturan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 1.4 gol gördü.

Sarı lacivertlilerin 15 Nisan’da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat’ın, kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahası içinden geldi.

Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu.

Opsiyon bedeli 1.2 milyon euro

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, bonservisi Göztepe'de bulunan İrfan Can'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için adım atacak. Bir yıllığına kiralık olarak transfer edilen genç file bekçisinin satın alma opsiyon bedeli 1.2 milyon euro olarak açıklanmıştı.

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#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Eğribayat

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