Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi için harekete geçiyor

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Fenerbahçe'de Alay Bayındır'ın ameliyat olmasının ardından kaleci devralan İrfan Can Eğribayat, oynadığı 5 maçta sergilediği performansla beğeni topladı. 5 lig maçında maç başına 2.6 kurtarış ortalaması tutturan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 1.4 gol gördü.

Sarı lacivertlilerin 15 Nisan’da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat’ın, kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahası içinden geldi.

Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu.

Opsiyon bedeli 1.2 milyon euro

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, bonservisi Göztepe'de bulunan İrfan Can'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için adım atacak. Bir yıllığına kiralık olarak transfer edilen genç file bekçisinin satın alma opsiyon bedeli 1.2 milyon euro olarak açıklanmıştı.

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