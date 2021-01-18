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Fenerbahçe HDI Sigorta, Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2002 doğumlu oyuncusu Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın smaçörü Taha Erden'in 2020-2021 sezonunun geri kalan bölümünde Tokat Belediye Plevne’de kiralık olarak görev alacağı bildirildi.
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