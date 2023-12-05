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Fenerbahçe - Galatasaray Turkcell Süper Kupa maçının genel bilet satışı başladı! Arabistan'daki derbiye bilet nasıl alınır?

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#TFF Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray Turkcell Süper Kupa maçının genel bilet satışı başladı Arabistandaki derbiye bilet nasıl alınır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 23:23

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa maçının genel bilet satışı başladı

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Riyad'da karşılaşacağı Süper Kupa maçının genel bilet satışı başladı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle;

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır.

Biletler http://webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. http://webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

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#TFF Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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