MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
GeriFutbol Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ali Palabıyık üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Palabıyık, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle