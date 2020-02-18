Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kritik derbi öncesi merak edilen konulardan biri de biletlerin satış tarihi oldu. Bilet satış tarihini araştıran taraftarlar bir yandan da bilet fiyatlarını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri hakkında merak edilenler...

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bilet satışını 19 Şubat 2020 Çarşamba günü başlatacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin kulüpten gelecek resmi açıklama ve önemli detayları haberimizde geldikçe ekleyeceğiz.