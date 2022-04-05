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Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

#Fb#Gs#Fenerbahçe Galatasaray
Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri, derbi mücadelesini Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda izlemek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, ekran başından da canlı izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o detaylar

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Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri, ev sahibi ekibin belirlediği koltuk sayısı ile satışa çıkacak. Passo.com.tr ve stadyum gişelerinden satın alınabilecek biletler, hafta sonuna kadar satışta yer alacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 6 Nisan Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.

 

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#Fb#Gs#Fenerbahçe Galatasaray

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