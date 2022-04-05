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Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri, ev sahibi ekibin belirlediği koltuk sayısı ile satışa çıkacak. Passo.com.tr ve stadyum gişelerinden satın alınabilecek biletler, hafta sonuna kadar satışta yer alacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 6 Nisan Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.