Fenerbahçe, Gabriel Souza da Silva'nın transferini diz sakatlığı nedeniyle iptal etti!

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemi bugün sona erecek.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic gibi isimleri katan Fenerbahçe'den dün gece son bir hamle daha gelmişti.

İlk olarak Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'nın 20 yaşındaki golcüsü Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı. 1.90'lık genç futbolcu, hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de lige alışması için sezon sonuna dek Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralanacaktı.

Sağlık kontrolleri için dün gece uçağa atlayarak İstanbul'a gelen Gabriel Souza da Silva'nın transferindeki şok gelişme bugün ortaya çıktı.

SAĞ DİZİNDE SAKATLIK TESPİT EDİLDİ, AMELİYAT OLURSA EN AZ 8 AY YOK!

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Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

Ameliyat olması gereken genç oyuncunun ameliyat sonrasında 8 ila 10 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFERİ İPTAL ETME KARARI ALDI

Yaşanan gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, oyuncunun sözleşmesini 'sağlık kontrolünü geçemediği için' iptal etme kararı aldı.

Gabriel Souza, Brezilya'ya geri dönüyor.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEKTİ

Transferde pürüz çıkmamış olsaydı Fenerbahçe, Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecekti.