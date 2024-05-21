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Fenerbahçe, Eda Erdem ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı

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#Fenerbahçe#Eda Erdem#Voleybol
Fenerbahçe, Eda Erdem ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 22:32

Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe Opet, 2008 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen kaptan Eda Erdem ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:"2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı. Her zaman “İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim” diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak. Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara!"

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EDA ERDEM: 2 YIL DAHA BİRLİKTEYİZ

Kaptan Eda Erdem sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "2 yıl daha birlikteyiz. Kalp kalbe, omuz omuza. Mutlulukla, onurla, gururla. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı

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#Fenerbahçe#Eda Erdem#Voleybol

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