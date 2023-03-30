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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için taraftar kararı! Beşiktaş...

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#Fenerbahçe - Beşiktaş#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için taraftar kararı Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 13:37

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak.

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Fenerbahçe, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararını resmi sitesinden duyurdu. Sezon ilk yarısındaki maça da Fenerbahçe taraftarı alınmamıştı.

Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:

-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.

-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

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#Fenerbahçe - Beşiktaş#Beşiktaş#Derbi

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